الذهب يرتفع بعد تراجع الدولار

بعدما أعطى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر تشرين الثاني مؤشرات على أنه قد يبطئ قريباً وتيرة رفع أسعار الفائدة، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس لأعلى مستوى في نحو أسبوع في ضوء ضعف الدولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1754.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1905 بتوقيت جرينتش.

وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.5 بالمئة إلى 1754.30 دولار.

وأظهر محضر الاجتماع الذي عُقد في الأول والثاني من نوفمبر تشرين الثاني الجاري‭‭‭ ‬‬‬أن “أغلبية كبيرة” من صانعي السياسة في البنك متفقون على أنه “قد يكون من المناسب قريبا” إبطاء وتيرة رفع الفائدة.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما جعل المعدن الأصفر أرخص للمشترين في الخارج.

وأعلن المركزي الأمريكي رفع الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بواقع 75 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ويتوقع المحللون على نطاق واسع أن يرفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في ديسمبر كانون الأول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 21.55 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 0.9 بالمئة إلى 987.78 دولار، بينما استقر البلاديوم دون تغير يذكر عند 1881.72 دولار.