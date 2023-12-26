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الذهب يرتفع في ظل رهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية

منذ 55 دقيقة
الذهب

الذهب

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء خلال تعاملات ضعيفة بسبب عطلة عيد الميلاد وفي ظل تراجع الدولار وعوائد السندات بفعل تنامي التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في مارس آذار.

وارتفعت الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2063.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0401 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2070.39 دولار في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 بالمئة إلى 2074.90 دولار للأوقية. ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

ويتوقع المتعاملون الآن فرصة بنسبة 89 بالمئة لخفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي في مارس آذار، وفقا لأداة سي.إم.إي فيد ووتش.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين انخفض عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 3.8838 بالمئة.

وشن الجيش الأمريكي ضربات جوية انتقامية دقيقة في العراق بعد هجوم بطائرة مسيرة ملغومة أمس الاثنين شنه مسلحون متحالفون مع إيران وأسفر عن إصابة ثلاثة جنود أمريكيين.

ويُنظر إلى الذهب على أنه أحد الأصول الآمنة في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي.

والأسواق في أستراليا ونيوزيلندا وهونج كونج ومنطقة اليورو مغلقة اليوم الثلاثاء بمناسبة عطلة عيد الميلاد.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 24.37 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 972.85 دولار والبلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1209.74 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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