الذهب يرتفع لأعلى مستوى في عام

قفزت أسعار الذهب واحدا بالمئة مسجلة أعلى مستوياتها منذ مارس آذار من العام الماضي، الاثنين، وعوضت جزءا من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق مع عودة المخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي إلى الواجهة على الرغم من جهود الإنقاذ الذي يبذلها بنك (يو.بي.إس) للاستحواذ على منافسه كريدي سويس لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية العالمية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 2007.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0747 بتوقيت جرينتش، بعد تراجعه بواحد في المئة في وقت سابق من الجلسة. وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب اثنين في المئة إلى 2012.50 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب عشرة بالمئة، أو حوالي 180 دولارا، بسبب ارتفاع الطلب عليه كملاذ آمن بعد انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي في وقت سابق من الشهر، والذي تسبب بدوره في أزمة لبنك كريدي سويس الذي تأسس قبل 167 عاما.

ووافق (يو.بي.إس) أمس الأحد على شراء كريدي سويس مقابل 3.23 مليار دولار وتحمل خسائر تصل إلى 5.4 مليار دولار في صفقة مدعومة بضمان سويسري ضخم.

وتأثر بنك كريدي سويس بأزمة آخذة في الاتساع أعقبت انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة، وارتفع الذهب على إثر ذلك بأكثر من ثمانية بالمئة أو 160 دولارا وسط ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن.

وزاد الدولار 0.1 بالمئة مما يجعل المعدن الأصفر باهظ التكلفة للمشترين في الخارج.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 22.59 دولار للأوقية، بينما خسر البلاتين 0.5 بالمئة إلى 970.53 دولار، ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1407.70 دولار.