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الذهب يرتفع لأعلى مستوى في 8 أشهر

منذ 34 دقيقة
الذهب

الذهب

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صعد الذهب إلى أعلى مستوياته في ثمانية أشهر الأربعاء مدعوما بتراجع الدولار لكنه لا يزال يتحرك في نطاق ضيق نسبيا مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم التي قد تؤثر على رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة وهو الأعلى لها منذ مايو أيار 2022.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1887.60دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما جعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أرخص للمشترين في الخارج.

وتراجعت عوائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات أيضا.

وقال إيليا سبيفاك رئيس قطاع الاقتصاد الكلي العالمي في تاتسي لايف إن الذهب يتحرك حاليا في نطاق ضيق مع تحول التركيز إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين التي من المقرر صدورها غدا الخميس 12\1\2023.

وأضاف “إذا أظهرت البيانات انحسار التضخم، فقد يتخطى الذهب 1900 دولار ومع ذلك، سيكون من المهم معرفة ما إذا كان بإمكان الذهب الحصول على قوة دفع أكبر من ذلك”.

ويعتبر الذهب تحوطا ضد التصخم، لكنه شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وقالت ميشيل باومان المسؤولة في مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الثلاثاء 10\1\2023 إنه سيتعين على البنك المركزي رفع أسعار الفائدة مجددا لمكافحة زيادة التضخم، وهذا سيؤدي على الأرجح إلى أوضاع أكثر هشاشة لسوق العمل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 23.89 دولار للاوقية. وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1088.00 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1773.88 دولار للأوقية.

    المصدر :
  • رويترز

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