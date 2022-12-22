الذهب يرتفع مدعوما بضعف الدولار

ارتفع الذهب، الخميس، مدعوما بضعف الدولار وسط تداولات ضعيفة بسبب موسم العطلة، لكن الأسعار تحركت في نطاق ضيق فيما يترقب المتعاملون في السوق بيانات اقتصادية بحثا عن مزيد من الإرشاد.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1818.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0225 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1827.70 دولار.

وتراجع مؤشر العملة الأمريكية 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام وأرقام طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش. كما سينظر المتداولون في بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المقررة غدا الجمعة، بحثا عن مؤشرات على التضخم.

وقال إدوارد مير، المحلل في إي.دي اند إف مان كابيتال ماركتس “الذهب يتمسك بنطاق بينما التداول ضعيف والمستثمرون في وضع الانتظار والترقب. وستكون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي مهمة، وإذا واصل التضخم الانخفاض فسوف يضعف الدولار أكثر ويحصل الذهب على ثبات أكبر”.

ويعتبر المعدن الأصفر تحوطا من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة أثر على جاذبيته لأنه لا يدر عائدا.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس. ومع ذلك، أشار رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول إلى أن المركزي الأمريكي سيقر مزيدا من الرفع العام المقبل.

وزاد الذهب نحو 200 دولار منذ انخفاض المعدن إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين في أواخر سبتمبر أيلول، إذ أدت توقعات تباطؤ رفع الفائدة إلى تراجع جاذبية الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 24.00 دولار، وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1007.13 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 1692.38 دولار.