الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار وترقب اجتماع بنوك مركزية

ارتفعت أسعار الذهب فوق مستوى 1900 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم الثلاثاء مدعومة بانخفاض طفيف للدولار وعوائد السندات مع ترقب المستثمرين ندوة جاكسون هول للبنوك المركزية في وقت لاحق من الأسبوع.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.5 بالمئة إلى 1902.50 دولار للأوقية بحلول الساعة 1009 بتوقيت جرينتش. كما ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.5 بالمئة إلى 1932.30 دولار للأوقية.

وقال المحلل المستقل روس نورمان “في الوقت الحالي، أعتقد أن أسعار الذهب تستمد الدعم بسبب التصحيح السعري للدولار واقتناص الصفقات عند هذه المستويات”.

وأضاف “لا نتوقع أن نرى تحركات كبيرة في الذهب قبل (ندوة) جاكسون هول لأن الناس ستكون في حالة ترقب. لكن عوائد سندات الخزانة الأمريكية، التي بلغت أعلى مستوياتها في 16 عاما، لا تزال القضية الرئيسية التي لا يتحدث عنها أحد”.

وانخفض الدولار 0.2 بالمئة مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر تشرين الثاني 2007.

ويتحول التركيز الآن إلى كلمة كل من كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي وجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في جاكسون هول في وقت لاحق من الأسبوع الجاري لاستشراف التوقعات بشأن أسعار الفائدة.

ورفع أسعار الفائدة يزيد من عوائد السندات ويقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.24 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 920 دولارا. وزاد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1264.14 دولار.