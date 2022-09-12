الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية

قفزت أسعار الذهب واحدا بالمئة، الاثنين، لتقترب من أعلى مستوى لها في أسبوعين مع انخفاض الدولار، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية للبحث عن دلائل حول توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) صوب رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1726.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1238 بتوقيت جرينتش بعدما صعد لأعلى مستوى له منذ 30 أغسطس آب عند 1733.69 دولار للأوقية.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1741.20 دولار للأوقية.

وقال كريج إرلام، وهو محلل كبير للأسواق في أواندا “تخلى الدولار عن مكاسبه واستقرت عائدات سندات الخزانة مما يساعد على الانتعاش الذي نشهده في (أسعار) الذهب”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية أربعة بالمئة إلى 19.53 دولار للأوقية مسجلة أعلى زيادة لها في أكثر من ثلاثة أسابيع.

وقفز البلاتين 1.6 بالمئة إلى 895.13 دولار كما صعد البلاديوم 2.3 بالمئة إلى 2222.87 دولار.