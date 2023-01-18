الأربعاء 25 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 18 يناير 2023 |
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الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار

منذ 3 دقائق
الذهب مقابل الدولار

الذهب مقابل الدولار

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ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، مع تراجع الدولار وعائدات السندات بعدما أشارت بيانات لانحسار التضخم في الولايات المتحدة مما عزز التوقعات بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي من وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1923.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1436 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أدنى مستوى في الجلسة عند 1896.32 دولار في وقت سابق.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.8 بالمئة هي الأخرى إلى 1925.20 دولار للأوقية.

وانخفضت أسعار المنتجين الأمريكيين أكثر من المتوقع في ديسمبر كانون الأول مع تراجع تكلفة منتجات الطاقة والأغذية في دليل على تباطؤ التضخم.

وزادت أسعار الفضة الفورية 1.4 بالمئة إلى 24.26 دولار للأوقية وقفز البلاتين 3.3 بالمئة إلى 1073.25 دولار بينما صعد البلاديوم 2.8 بالمئة إلى 1791.75 دولار للأوقية.

    المصدر :
  • رويترز

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