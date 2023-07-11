الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار

ارتفعت أسعار الذهب مع انخفاض الدولار، الثلاثاء، لكن المعدن الأصفر يكافح لكسب قوة دفع في ظل حذر المستثمرين من خوض رهانات كبيرة قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 0531 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1928.99 دولار للأوقية. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.2 بالمئة إلى 1934.60 دولار للأوقية.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس إن الذهب تلقى دعما من انخفاض الدولار مع إشارة مجلس الاحتياطي الاتحادي على ما يبدو إلى أنه في نهاية دورة التشديد النقدي، “لكن يبدو أن‭ ‬المستثمرين المتفائلين بارتفاع أسعار الذهب مترددين في الإفراط في الالتزام بموقفهم قبل تقرير التضخم الأمريكي الذي سيصدر يوم الأربعاء”.

واقترب الدولار من أدنى مستوى له في شهرين مع احتمال خفض أسعار الفائدة. ومن شأن تراجع الدولار جعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأجنبية.

وقال العديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الاثنين إن المركزي الأمريكي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر للسيطرة على التضخم، لكن نهاية دورة تشديد السياسة النقدية الحالية تقترب.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي)، يتوقع المستثمرون بنسبة 95 بالمئة أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعه في يوليو تموز إلى نطاق يتراوح من 5.25 إلى 5.5 بالمئة مع إبقائها على هذه النسبة قبل أن تنخفض ربما في عام 2024.

ورفع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وينصب التركيز هذا الأسبوع على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدوره غدا الأربعاء. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3 بالمئة على أساس شهري في يونيو حزيران، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 23.27 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 931.40 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1247.28 دولار للأوقية.