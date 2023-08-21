الأثنين 5 صفر 1445 ﻫ - 21 أغسطس 2023 |
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الذهب يرتفع مع تحول الأنظار إلى اجتماع البنوك المركزية

منذ 5 دقائق
الذهب

الذهب

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ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر، الاثنين، بعدما تراجعت في الجلسات الخمس الماضية بينما تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماع لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية هذا الأسبوع ترقبا لتوقعاتهم إزاء الاقتصاد وأسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1892.88 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0446 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 بالمئة إلى 1921.70 دولار.

وانخفض الذهب إلى أدنى مستوى له منذ منتصف مارس آذار مسجلا 1883.70 دولار الأسبوع الماضي بعدما أدت بيانات اقتصادية متفائلة إلى زيادة الرهانات على استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول وهو ما قلل الطلب على السلع التي لا تدر عائدا.

وسينصب تركيز المستثمرين على خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) يوم الجمعة في المؤتمر السنوي لمحافظي البنوك المركزية العالمية في جاكسون هول.

وبحسب غالبية الاقتصاديين المشاركين في استطلاع أجرته رويترز فإن المركزي الأمريكي قد انتهى على الأرجح من رفع أسعار الفائدة. وتتوقع أغلبية طفيفة الآن أن ينتظر البنك المركزي حتى نهاية مارس آذار على الأقل قبل أن يبدأ في خفض الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت العقود الفورية للفضة 0.7 إلى 22.85 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.1 إلى 910.83 دولار. وزاد البلاديوم 0.2 إلى 1258.49 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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