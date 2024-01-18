الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس على خلفية تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع مع تلاشي تفاؤل المستثمرين حيال خفض أسعار الفائدة بعد تعليقات متشددة من مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات قوية.

وبحلول الساعة 0121 بتوقيت جرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2010.59 دولار للأوقية (الأونصة) بعد يوم من انخفاضه إلى 2001.72 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر كانون الأول.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2012.40 دولار.

وتراجع الدولار 0.2 بالمئة مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. كما هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات.

وارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في الشهر الماضي مما جعل الاقتصاد يقبل على العام الجديد وهو على أرض صلبة.

ومن المتوقع أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رافائيل بوستيك في حدثين منفصلين في وقت لاحق من اليوم.

وقال بوستيك إن التضخم قد “يتأرجح” إذا تعجل صناع السياسة في خفض أسعار الفائدة، محذرا من أن خفض التضخم نحو هدف البنك المركزي عند اثنين بالمئة من المرجح أن يتباطأ في الأشهر المقبلة، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الأحد.

ويقلل خفض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.61 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 885.38 دولار وارتفع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 926.54 دولار.