الأثنين 19 ذو الحجة 1443 ﻫ - 18 يوليو 2022 |
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الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

منذ 41 دقيقة
الذهب أمام الدولار

الذهب أمام الدولار

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع انخفاض الدولار بعض الشيء في حين تراجع المستثمرون عن توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سعر الفائدة مئة نقطة أساس في اجتماعه المقبل.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1719.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته في نحو عام الأسبوع الماضي.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة إلى 1714.30 دولار.

ونزل الدولار عن أعلى مستوياته في 20 عاما متراجعا 0.3 بالمئة مما خفض من تكلفة الذهب المقوم بالدولار على المشترين بعملات أخرى.

وأشار مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة إلى أنهم سيتمسكون برفع الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماعات البنك المركزي المقررة يومي 26 و27 يوليو تموز.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1 بالمئة إلى 18.89 دولار للأوقية وزاد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 862.69 دولار للأوقية. وقفز سعر البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 1875.12 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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