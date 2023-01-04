الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء بدعم من تراجع الدولار لكن الحذر يسود الموقف مع ترقب المستثمرين لمحضر اجتماع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر ديسمبر\كانون الأول مما قد يعطي إشارات على مسار التشديد الذي سيسلكه البنك المركزي الأمريكي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1845.56 دولار للأوقية (الأونصة).

وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1851.30 دولار.

ونزل مؤشر الدولار 0.2 بالمئة بعدما صعد إلى أعلى مستوى في أسبوعين يوم الثلاثاء. ويجعل انخفاض الدولار من الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال هاريش في. رئيس أبحاث السلع الأولية في جيوجيت للخدمات المالية “لا يزال التجار يتوخون الحذر قبل نشر محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي. وسيعطي المحضر فكرة عن قرارات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي وسيؤثر ذلك على الدولار والذهب”.

ومن المقرر أن يصدر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي انعقد يومي 13 و14 ديسمبر\كانون الأول، ورفع البنك أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر\كانون الأول بعدما رفعها أربع مرات متتالية بواقع 75 نقطة أساس في كل مرة.

وارتفعت الفضة في العقود الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.06 دولار للأوقية واستقر البلاتين عند 1083.65 دولار، وصعد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1736.06 دولار.