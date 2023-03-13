الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع مع تراجع الدولار في حين دفعت مخاوف أثارها أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية عام 2008 المستثمرين صوب المعدن النفيس الذي يمثل ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 0051 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1877.30 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته منذ 3 فبراير شباط في وقت سابق خلال الجلسة عند 1893.96. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1882.10 دولار للأوقية.

وتدخل المسؤولون الأمريكيون لكبح التداعيات المالية لإفلاس بنك سيليكون فالي قائلين إن جميع المودعين سيستطيعون التصرف في ودائعهم اعتبارا من اليوم الاثنين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 20.63 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 961.87 دولار للأوقية كما صعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1385.56 دولار للأوقية.