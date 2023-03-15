الذهب يرتفع مع تضرر شهية المخاطرة من أزمة كريدي سويس

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء بما يزيد عن واحد بالمئة لأعلى مستوى منذ أوائل فبراير شباط إذ أدت أزمة في القطاع المصرفي إلى عزوف المستثمرين عن الأصول الأكثر مخاطرة وقادتهم إلى المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1923 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1353 بتوقيت جرينتش وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9 بالمئة مسجلة 1928.60 دولار.

وتعرضت أسهم القطاع المصرفي في أوروبا لمزيد من الضغوط مجددا مع تراجع سهم كريدي سويس بعد أن قال أكبر مستثمر فيه إنه لن يزوده بالمزيد من المساعدة المالية.

وزاد الذهب على الرغم من قفزة حادة في الدولار عادة ما تضع ضغوطا على الطلب على الذهب المقوم بالعملة الأمريكية.

ولا يزال التركيز منصبا على التحرك المقبل من مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وعادة ما يعتبر الذهب وسيلة تحوط في مواجهة التضخم لكن أسعار الفائدة الأكثر ارتفاعا تزيد من تكلفة الفرضة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفسية الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 22.15 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 2.6 بالمئة إلى 957.01 دولار والبلاديوم 2.6 بالمئة إلى 1467.73 دولار.