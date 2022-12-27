الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، إذ أدى انخفاض الدولار إلى جعل السبائك المسعرة به أقل تكلفة للمشترين في الخارج على الرغم من ضعف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع عيد الميلاد الطويلة.

وصعد الذهب 0.4 في المئة إلى 1804.99 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 0546 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المئة إلى 1811.90 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.3 في المئة.

وارتفع الذهب ما يقرب من 200 دولار منذ انخفاضه إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين في أواخر سبتمبر أيلول، بعد أن أضعفت توقعات بشأن إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة من جاذبية الدولار.

وخفض المركزي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول بعد أربع زيادات متتالية قدرها 75 نقطة أساس لكل منهما. ومع ذلك، أشار رئيسه جيروم باول إلى أن البنك سيرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر العام المقبل.

وتقلل الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب وتزيد من كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9 في المئة إلى 23.92 دولار، وزاد البلاتين 0.4 في المئة إلى 1025.36 دولار ، بينما استقر البلاديوم عند 1764.00 دولار.