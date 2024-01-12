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الذهب يرتفع مع زيادة جاذبية الملاذ الآمن بسبب التوتر في الشرق الأوسط

منذ 3 دقائق
الذهب

الذهب

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، مع تزايد المخاوف من تفاقم الصراع في الشرق الأوسط بسبب الضربات الجوية على اليمن، ما أدى إلى ارتفاع جاذبية المعدن الأصفر النفيس باعتباره ملاذا آمنا.

وبحلول الساعة 0701 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2034.84 دولار للأوقية (الأونصة). ومع ذلك، فقد انخفض بنسبة 0.5 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 2039.10 دولار.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في أواندا إن الاهتمام سيتركز على التوتر الجيوسياسي المتزايد الذي يرى أنه كلما تصاعد درجة “يدعم أسعار الذهب فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما البالغ 2015 دولارا”.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد مواقع لحركة الحوثي في اليمن.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.86 دولار للأوقية، وربح البلاتين 0.3 بالمئة إلى 917.82 دولار، وصعد البلاديوم 0.3 في المئة إلى 990.98 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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