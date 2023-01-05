الخميس 12 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 5 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الذهب يرتفع مع هبوط الدولار

منذ ساعتين
الذهب مقابل الدولار

الذهب مقابل الدولار

A A A
طباعة المقال

ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، بدعم من ضعف الدولار، في حين استعد المتعاملون في السوق لبيانات عن الوظائف الأمريكية قد تؤثر على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 0302 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1856.11 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر تقريبا في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 0.1 بالمئة إلى 1861.20 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

وقال براين لان المدير في جولد سيلفر سنترال ومقرها سنغافورة “حظي الذهب ببداية طيبة هذا العام، مدعوما بضعف الدولار وتوقعات إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي وتيرة رفع أسعار الفائدة. وينبغي أن تدعم مخاطر الركود… السبائك هذا العام”.

وأضاف “إذا أظهرت بيانات الوظائف أن رفع أسعار الفائدة أثر على الاقتصاد، فقد يضعف الدولار أكثر ويفيد الذهب”.

ومن المقرر صدور تقرير التوظيف الوطني عن معهد (إيه.دي.بي)، في الساعة 1315 بتوقيت جرينتش. وسيتبعه إصدار وزارة العمل الأمريكية بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية غدا الجمعة، وهي بيانات تحظى بمتابعة كبيرة.

وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر كانون الأول، الصادر الليلة الماضية، اتفاق المسؤولين على أن المركزي الأمريكي يجب أن يبطئ وتيرة الزيادات الحادة لأسعار الفائدة.

ويُنظر إلى المعدن الأصفر على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم والضبابية الاقتصادية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تميل للضغط على الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.74 دولار، بينما زاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1080.88 دولار وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1793.38 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أطفال أفغانستان
أفغانستان.. تزايد معدل دخول الأطفال للمستشفيات بسبب الالتهاب الرئوي
نوفاك ديوكوفيتش
ديوكوفيتش يبلغ دور الثمانية في كأس أديليد للتنس
كورونا في ألمانيا
قلق ألماني من متحور جديد لفيروس كورونا

الأكثر قراءة

معارض السيارات
هكذا أصبحت رسوم السيّارات الجمركية: "مليار… وأكتر"
شيرين وحسام حبيب
جهاز أمنيّ لبنانيّ يستدعي شيرين.. فما صحّة مداهمة الفندق الذي تُقيم فيه؟
حادث سير مروع في فيطرون
بالفيديو: قتيلان إثر حادث سير مروع على طريق فيطرون