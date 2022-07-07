الخميس 8 ذو الحجة 1443 ﻫ - 7 يوليو 2022 |
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الذهب يرتفع.. والدولار يتراجع بعد خسائر كبيرة

منذ 18 دقيقة
الذهب والدولار

الذهب والدولار

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ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس مع تراجع الدولار بشكل طفيف وإقبال بعض المستثمرين على الشراء بعد جلستين من الخسائر الفادحة التي هوت بالأسعار إلى ما دون المستوى المهم البالغ 1800 دولار.

وزاد الذهب في العقود الفورية 0.3 بالمئة إلى 1742.63 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1057 بتوقيت جرينتش.

وانخفض المعدن النفيس بأكثر من 300 دولار منذ أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في رفع أسعار الفائدة في مارس آذار للسيطرة على التضخم الجامح، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد ثابتة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1.741.20 دولار.

وقال المحلل المستقل روس نورمان “هناك انتعاش متواضع (في الذهب) بعد انخفاض كبير مع دخول صائدي الصفقات إلى السوق.

“يحصل الذهب على بعض الدعم أيضا من التصحيح في الدولار الأمريكي، على الرغم من أن هذا يعوضه جزئيا ارتفاع طفيف في عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات”.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2 بالمئة بعد اقترابه من أعلى مستوى في 20 عاما في الجلسة السابقة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في العقود الفورية 0.8 بالمئة إلى 19.34 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.8 بالمئة إلى 870.95 دولار، وقفز البلاديوم ثلاثة بالمئة إلى 1960.36 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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