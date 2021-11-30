الذهب يرتفع وسط تحذيرات من المتحور الجديد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن حذر رئيس شركة مودرنا من أن لقاحات كوفيد-19 لن تكون على الأرجح فعالة في مقاومة المتحور أوميكرون بقدر فاعليتها مع السلالة دلتا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1790.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ07:28 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 لتسجل 1792.90 دولار.

وهزت تصريحات رئيس مودرنا الأسواق المالية، وانخفضت الأسهم الآسيوية لأقل مستوى منذ أكثر من شهر في حين تراجعت أسعار النفط الآجلة بأكثر من اثنين في المئة.

وسيتابع المستثمرون عن كثب شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمام الكونغرس هذا الأسبوع بعدما حذر أمس الاثنين من أن سلالة كوفيد-19 الجديدة شوشت على توقعات البنك المركزي عن التضخم وأن الأسعار قد تواصل الصعود لفترة أطول مما كان يُعتقد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 22.84 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 1.4% إلى 949.55 دولار بينما زاد البلاديوم 0.1% إلى 1795.91 دولار.

وكان رئيس شركة صناعة الأدوية ”مودرنا“ قال، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إنه يستبعد أن تكون اللقاحات المضادة لكوفيد-19 ”فعالة ضد السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، كما كان الأمر بالنسبة للسلالة دلتا“.

وأوضح رئيس مودرنا التنفيذي ستيفان بانسل، في مقابلة مع صحيفة ”فايننشال تايمز“، ”على ما أعتقد، لا يوجد عالم تكون (الفاعلية) فيه بنفس المستوى.. الذي كان لدينا مع دلتا“.

وتابع ”أعتقد أنه سيكون هناك قصور جوهري. لا أعرف مقدار ذلك لأننا بحاجة إلى انتظار البيانات، لكن جميع العلماء _الذين تحدثت إليهم_ ذهبوا إلى أن هذا لن يكون مناسبا“.

يذكر أن شركة ”مودرنا“ أعلنت في وقت سابق، أنها تنوي تطوير جرعة معززة من اللقاح مخصصة للحماية من متحور ”أوميكرون“.

وفي السياق، قالت شركة ”فايزر“ إنها بدأت العمل على نسخة جديدة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا، تستهدف متحور أوميكرون، في حال لم يكن اللقاح المتداول حاليا فعالا في الحماية من هذه النسخة الجديدة.

وقال رئيس الشركة ألبير بورلا إنه ”لا يزال هناك الكثير من الغموض“ بشأن المتحور الجديد الذي رصد في جنوب أفريقيا ووصفته منظمة الصحة العالمية بأنه ”مقلق“.

وأضاف ”سنعرف أهم ما يجب أن نعرفه خلال بضعة أسابيع، وسيلزم القيام بتجارب لاختبار فاعلية اللقاحات الحالية التي تم تطويرها مع شركة بايونتيك في مواجهة أوميكرون“.