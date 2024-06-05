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الذهب يرتفع وسط ترقب المزيد من البيانات لتقييم آفاق أسعار الفائدة الأمريكية

منذ 16 دقيقة
ارتفاع سعر الذهب (تعبيرية)

ارتفاع سعر الذهب (تعبيرية)

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5 حزيران/يونيو 2024، بدعم من ضعف الدولار وعوائد سندات الخزانة، وسط ترقب المتعاملين لمزيد من البيانات الاقتصادية لتقييم خطوة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التالية بشأن السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 0609 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2335.62 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجعت الأسعار واحدا بالمئة في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2355.50 دولار.

وارتفع الدولار بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في شهرين تقريبا في الجلسة الماضية، في حين ظلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات بالقرب من أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع تقريبا مما يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية للمتعاملين.

ومن المقرر نشر بيانات مؤشر الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات في الولايات المتحدة عند الساعة 1400 بتوقيت جرينتش. وتنتظر الأسواق أيضا تقرير وظائف من المقرر أن يصدر في الساعة 1215 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء وبيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة لمزيد من المؤشرات حول قوة الاقتصاد الأمريكي.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عوائد.

وقال مجلس الذهب العالمي إن صافي مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب ارتفع في أبريل نيسان، في إشارة على استمرار الشهية القوية رغم ارتفاع أسعار المعدن.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 29.69 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 990.24 دولار وربح البلاديوم واحدا بالمئة إلى 924.12 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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