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الذهب يرتفع وسط ترقب بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية

منذ 11 دقيقة
الذهب

الذهب

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ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، مع انخفاض الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في أكثر من عام بينما ينتظر المتعاملون بيانات مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة لمعرفة أثرها على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1959.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0359 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.4 بالمئة إلى 1963.70 دولار.

وتراجع الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في أكثر من عام. وانخفاض الدولار يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كريستوفر وونج المدير التنفيذي وخبير استراتيجيات الصرف الأجنبي لدى أو.سي.بي.سي إنه على الرغم من أن اجتماع المركزي الأمريكي المقبل قد يبدد جاذبية الذهب “فإن مجلس الاحتياطي قريب من إنهاء دورة التشديد النقدي”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 24.87 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 982.43 دولار وقفز البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1298.30 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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