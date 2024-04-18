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الذهب يرتفع وسط توترات جيوسياسية تعزز الإقبال على الملاذ الآمن

منذ ساعتين
سبايك ذهب

سبايك ذهب

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شهدت أسعار الذهب ارتفاعا الخميس 18 نيسان/أبريل 2024،حيث زاد الطلب على الملاذ الآمن نتيجة للمخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

هذا التوتر المستمر عزز الطلب على الذهب رغم ضغوط احتمالات استمرار تشديد سياسة الفائدة في الولايات المتحدة لفترة أطول.

وبحلول الساعة 0429 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2374.97 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2431.29 دولار الجمعة الماضية، فيما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة إلى 2389.70 دولار.

وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا “حقيقة أن لدينا الكثير من عدم اليقين على الجبهة الجيوسياسية يدعم الاتجاه الصعودي الذي لا يزال سائدا في الذهب”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستتخذ قراراتها الخاصة بشأن كيفية الدفاع عن نفسها، في الوقت الذي ناشدت فيه دول غربية ضبط النفس في الرد على الهجوم الذي شنته إيران مطلع الأسبوع.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليل جاذبية الاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 28.38 دولار للأوقية واستقر البلاتين عند 938.40 دولار فيما زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1027.82 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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