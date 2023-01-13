الذهب يرتفع 1٪ مع انحسار التوقعات برفع الفائدة الأمريكية

صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أكثر من تسعة أشهر (الجمعة 13-1-2023)، واستقرت فوق مستوى 1900 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن أدى تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة إلى انتعاش الآمال في بطء وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لسعر الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1918.09 دولار للأوقية بحلول الساعة (1812 بتوقيت جرينتش).

وزاد الذهب 2.8 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع متجها لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة لتبلغ 1920.10 دولار.

وأظهرت بيانات أمس الخميس تراجع أسعار المستهلكين الأمريكيين للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف العام في ديسمبر كانون الأول.

وعبر أعضاء بمجلس الاحتياطي الاتحادي عقب البيانات عن ارتياحهم لاستمرار التضخم في الانحسار في ديسمبر كانون الأول مما يمهد الطريق إلى خفض وتيرة رفع الفائدة إلى 25 نقطة أساس خلال اجتماع السياسة النقدية في فبراير شباط.

وارتفعت أسعار الفضة اثنين بالمئة إلى 24.25 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1061.62 دولار بينما تراجع البلاديوم 0.9 ٪ إلى 1775.50 دولار، بعد انخفاضه في وقت سابق إلى 1727 دولارا، مع توجه المعدنين لتسجيل انخفاض أسبوعي.