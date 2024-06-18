الذهب يستعيد زخمه بعد تباطؤ مبيعات التجزئة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن عززت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام، مما دفع الدولار وعوائد سندات الخزانة للانخفاض.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2323.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13:54 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 2338.60 دولار.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية إن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفعت 0.1 بالمئة الشهر الماضي. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاعها 0.3 بالمئة في مايو أيار.

وتراجعت أسعار الذهب ستة بالمئة عن أعلى مستوى قياسي عند 2449.89 دولار للأوقية الذي لامسته في 20 مايو أيار في موجة مكاسب لوسيلة التحوط التي لا تدر عائدا جاءت على الرغم من الرياح المعاكسة من قوة الدولار وارتفاع أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 29.43 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.9بالمئة إلى 973.60 دولار بينما تراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 881.35 دولار.