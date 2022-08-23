الذهب يستغل تراجع الدولار ويحقق مكاسب سريعة

ارتفعت أسعار الذهب (الثلاثاء 23-8-2022) مرتدة عن ست جلسات متتالية من الخسائر، بدعم من تراجع الدولار في أعقاب بيانات ضعيفة لنشاط القطاع الخاص في الولايات المتحدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.76 بالمئة إلى 1748.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1705 بتوقيت جرينتش. وكانت أسعار المعدن النفيس قد تراجعت على مدار الجلسات الست الماضية وسجلت 1727.01 دولار يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى منذ 27 يوليو تموز.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8 بالمئة إلى 1762.20 دولار للأوقية.

وقال إدوارد مويا كبير المحللين في أواندا “الدولار وعوائد السندات تراجعا بعد بيانات مؤشر مديري المشتريات، وهو ما يساعد الذهب.”

وأضاف قائلا “تشير البيانات أيضا إلى انكماش كبير، مما يظهر أن الاقتصاد ضعف بوتيرة سريعة وهو ما يفتح الباب أمام فكرة أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما لن يواصل تشديدا قويا للسياسة النقدية، وهو ما يعطي مزيدا من الدعم للذهب.”

وانكمش نشاط القطاع الخاص في الولايات المتحدة لثاني شهر على التوالي في أغسطس آب إلى أضعف مستوى له في 18 شهرا.

وتراجع مؤشر الدولار 0.5 بالمئة، مما يجعل الذهب أرخص للمشترين الحائزين لعملات أخرى. وانخفضت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.58 بالمئة إلى 19.12 دولار للأوقية بينما صعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 878.72 دولار وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1980.20 دولار.