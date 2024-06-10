الذهب يستقر بعد بيانات الوظائف الأمريكية وتعليق الصين لعمليات الشراء

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين 10 حزيران/يونيو 2024، بعد أن تراجعت في الجلسة السابقة بسبب تعليق البنك المركزي الصيني للمشتريات وبيانات الوظائف الأمريكية القوية التي قلصت الآمال في خفض وشيك لأسعار الفائدة.

وظلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية دون تغير عند 2296.17 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0751 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2313.30 دولار.

وهبط الذهب يوم الجمعة 3.5 بالمئة في أكبر انخفاض يومي منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020 بعد أن جاء تقرير الوظائف الأمريكي أقوى من المتوقع فضلا عن تعليق المركزي الصيني في مايو أيار عمليات شراء استمرت 18 شهرا من أجل تعزيز الاحتياطيات.

وتراجعت توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في سبتمبر أيلول إلى 50 بالمئة تقريبا من نحو 70 بالمئة قبل بيانات الوظائف.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 29.58 دولار للأوقية، كما زاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 973.40 دولار وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 914.21 دولار.