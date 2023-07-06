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الذهب يستقر فيما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية

منذ 46 دقيقة
الذهب

الذهب

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استقر الذهب، الخميس، إذ يترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بعد نشر محضر اجتماعه في يونيو حزيران الذي دعم توقعات رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وبحلول الساعة 0241 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1918.59 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1925.00 دولار.

والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، لأن ارتفاعها يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي أنه وافق على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع يونيو حزيران لكسب الوقت وتقييم ما إذا كانت هناك حاجة للمزيد من رفع الفائدة.

ويراقب المتعاملون أيضا عن كثب التطورات فيما يخص القيود الصينية على تصدير معدنين مهمين في صناعة أشباه الموصلات قبل زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى بكين اليوم الخميس.

وقال يب جونج رونج الخبير الاستراتيجي في السوق لدى آي.جي “المزيد من التصعيد على تلك الجبهة بعد الاجتماع قد يضع المشاركين في السوق في موقف دفاعي”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.1292 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1248.44 دولار، واستقر البلاتين عند 915.77 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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