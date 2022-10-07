الذهب يستقر قبيل إعلان بيانات وظائف أمريكية

استقرت أسعار الذهب الجمعة قبيل تقرير وظائف أمريكية قد يدعم توقعات المستثمرين بخصوص مسار رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” لأسعار الفائدة، وتتجه صوب أكبر زيادة أسبوعية منذ مارس\آذار.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية واستقر عند 1709.69 دولار للأوقية “الأونصة”.

وصعدت الأسعار بنحو ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع بدعم من تراجع الدولار والعائد على سندات الخزانة بعد بلوغ أعلى مستوى في أعوام.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1719.90 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار والعائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام بعد ارتفاعهما مساء.

ويركز المستثمرون الآن على تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الذي يصدر في وقت لاحق الجمعة، ويتوقع خبراء اقتصاد إضافة 250 ألف وظيفة في الشهر الماضي مقارنة مع 315 ألفا في أغسطس\آب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 20.56 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 918.38 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2247.62 دولار للأوقية.