الخميس 23 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 17 نوفمبر 2022 |
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الذهب يستقر مع التركيز على مسار رفع الفائدة

منذ 46 دقيقة
الذهب

الذهب

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استقرت أسعار الذهب، الخميس، مع انحسار الطلب على المعدن النفيس الناتج عن أحدث مخاوف جيوسياسية، في حين عززت آمال بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيكون أقل حدة في رفع الفائدة في الشهور المقبلة الأسواق.

وبحلول الساعة 0103 بتوقيت جرينتش لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية وسجل 1773.40 دولار للأوقية (الأونصة).

كما لم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب وسجلت 1776.20 دولار للأوقية.

وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر عند 1786.35 دولار للأوقية يوم الثلاثاء بعد أنباء عن مقتل شخصين جراء سقوط صواريخ روسية في بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا.

لكن الرئيس البولندي قال أمس الأربعاء إن صاروخا سقط في بلاده كان شاردا على الأرجح وأطلقته الدفاعات الجوية الأوكرانية، مما بدد المخاوف من اتساع نطاق الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

ويترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأمريكي بخصوص رفع الفائدة في ديسمبر كانون الأول.

ويؤثر رفع الفائدة على شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.3 بالمئة إلى 21.41 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1003.4 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2067.10 دولار للأوقية.

    المصدر :
  • رويترز

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