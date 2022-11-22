الذهب يستقر مع تراجع الدولار

استقرت أسعار الذهب، الثلاثاء، فوق المستوى المنخفض المسجل الجلسة الماضية إذ عوض ارتفاع في سوق الأسهم تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية، بينما ينتظر المستثمرون مؤشرات على مسار السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)

واستقر الذهب دون تغير عند 1737.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة (1904 بتوقيت جرينتش) بينما جرت تسوية العقود الآجلة للذهب الأمريكي بلا تغير عند 1739.9 دولار للأوقية.

وقال دانيل بافيلونيس محلل أول استراتيجيات السوق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز “أعتقد أن المعادن تتلمس طريقها للخروج من هذا (النطاق) وتواصل صعودها. لكنها في الوقت الحالي في ارتباط مباشر بأسعار الفائدة”.

وشددت مدن رئيسية بالصين قيودها المفروضة بسبب فيروس كوفيد-19 وسط زيادة كبيرة في الحالات في أكبر بلد مستهلك للمعدن في العالم.

وارتفعت الأسهم العالمية، إذ ربحت مؤشرات وول ستريت بفعل تراجع القلق من موسم عطلات فاتر لشركات البيع بالتجزئة.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية وكذلك الدولار بينما ينتظر المستثمرون مؤشرات من محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر صدوره غدا الأربعاء.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 21.04 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 987.32 دولار وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1859.06 دولار للأوقية.