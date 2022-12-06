الثلاثاء 12 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 6 ديسمبر 2022 |
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الذهب يستقر مع ترقب لمسار رفع الفائدة الأمريكية

منذ ساعتين
الذهب

الذهب

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لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب، الثلاثاء، مع استقرار الدولار بعد تسجيل أكبر قفزة له في أسبوعين في الجلسة السابقة، في حين استمرت المخاوف من رفع أكبر للفائدة الأمريكية من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1769.99 دولار للأوقية (الأونصة)، كما ظلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب دون تغيير عند 1781.20 دولار للأوقية.

وتراجع الذهب بعد بلوغ أعلى مستوى في خمسة أشهر ليغلق منخفضا 1.6 بالمئة مع تعافي الدولار بعد بيانات عززت تكهنات بأن المركزي الأمريكي قد يرفع سعر الفائدة بمعدل أكبر من المتوقع في الآونة الأخيرة.

وتؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على جاذبية الذهب نظرا لأنها ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وقال وانغ تاو المحلل الفني في رويترز إن الذهب قد يقفز في المعاملات الفورية إلى 1783 دولارا للأوقية قبل أن يواصل انخفاضه صوب 1766 دولارا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.37 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 998.63 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1885.75 دولار للأوقية.

    المصدر :
  • رويترز

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