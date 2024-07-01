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الذهب يستقر وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة

منذ ساعتين
الذهب

الذهب

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استقرت أسعار الذهب في آسيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 1 يوليو/تموز 2024، مدعومة ببيانات أظهرت تراجع التضخم في الولايات المتحدة، مما عزز الآمال في أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

لم يطرأ أي تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية واستقر عند 2323.74 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0022 بتوقيت جرينتش. وقفزت الأسعار أكثر من أربعة بالمئة خلال الربع الثاني.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2333 دولارا.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن الأسعار الأمريكية لم تتغير في مايو أيار في حين ارتفع إنفاق المستهلكين على نحو معتدل، وهو اتجاه قد يقرب البنك المركزي الأمريكي من البدء في خفض أسعار الفائدة هذا العام.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.05 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 993.60 دولار، وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 974.50 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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