الذهب يسجل أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس 2022

استمرت عمليات بيع الذهب، الثلاثاء، وسجل أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس آب 2022 في الجلسة الأخيرة بعدما أكد مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما تصدر بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1817 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0306 بتوقيت جرينتش، وانخفض للجلسة السابعة على التوالي مسجلا أدنى مستوياته منذ التاسع من مارس آذار. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1833.40 دولار.

وارتفع الدولار مسجلا ذروة 10 أشهر مجددا، في حين بلغت عوائد سندات الخزانة مستوى مرتفعا جديدا هو الأعلى في 16 عاما بعدما أظهرت بيانات أمس الاثنين أن الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة اتخذت خطوة أخرى نحو التعافي في سبتمبر أيلول.

ويؤثر ارتفاع الدولار وعوائد السندات على المعدن الأصفر، الذي يُسعر بالدولار ولا يدر عائدا.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال.كوم “بكل بساطة، فوجئ الجميع بمتانة الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك صناع السياسات”.

ويقول مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي إن السياسة النقدية ينبغي أن تظل مقيدة “لبعض الوقت” لخفض التضخم إلى المعدل المستهدف البالغ اثنين بالمئة.

ويترقب المتعاملون الآن تقريرا لوزارة العمل الأمريكية حول الوظائف الشاغرة والذي يصدر في وقت لاحق اليوم.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 20.77 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى في ستة أشهر ونصف.

وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى أدنى مستوى في عام عند 869.90 دولار. ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1200.04 دولار.