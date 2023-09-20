الذهب يسجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، الأربعاء، مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن ما إذا كانت هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة مرات أخرى.

وبحلول الساعة 1607 بتوقيت جرينتش، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1942.80 دولار للأوقية (الأونصة)، كما زادت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1964.40 دولار للأوقية.

وقال بوب هابركورن كبير خبراء السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز “الأمر يتعلق بما سيقوله باول بعد الإعلان فعليا عن (أسعار الفائدة)”، وتتوقع الأسواق تثبيت أسعار الفائدة.

وأضاف “هناك مخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة أكثر من اللازم”، وما إذا كان سيتعين على مجلس الاحتياطي الاتحادي أن يتمسك بتشديد السياسة النقدية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُثّبت مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في الوقت الحالي، لكنهم سيشيرون أيضا في توقعات اقتصادية جديدة إلى ما إذا كانت الحاجة لرفع أسعار الفائدة أكثر قبل نهاية العام لا تزال مستمرة.

وستعلن لجنة تحديد أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي قرارها وتوقعاتها المحدثة في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، ومن المقرر أن يعقد باول مؤتمرا صحفيا في الساعة 1830 بتوقيت جرينتش.

ووفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، انخفض الدولار وعوائد سندات الخزانة قبل القرار، وتتوقع الأسواق، بواقع أربعة إلى عشرة تقريبا، أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مرة أخرى قبل عام 2024.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.3 بالمئة إلى 23.53 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 934.88 دولار. وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1265.59 دولار.