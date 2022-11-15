الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، الثلاثاء، مع تراجع الدولار، وسط آمال في تخفيف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من حدة سياسته الخاصة برفع أسعار الفائدة مستقبلا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1779.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش، مسجلا أعلى مستوياته منذ 17 أغسطس آب. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1783.50 دولار.

وتراجع الدولار 0.6 بالمئة ليسجل أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل العملات المنافسة، مما يجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وأشارت لايل برينارد، نائبة رئيس الاحتياطي الاتحادي، أمس الاثنين إلى أن من المرجح أن يبطئ المركزي الأمريكي قريبا زيادات أسعار الفائدة، مع التأكيد على أن البنك لا يزال لديه المزيد من الخطوات.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 160 دولارا منذ أن سجلت أدنى مستوى لها في شهر في وقت سابق هذا الشهر، مع صدور بيانات أظهرت ارتفاعا طفيفا في معدل البطالة الأمريكية في أكتوبر تشرين الأول وعلامات على تباطؤ التضخم عززت التفاؤل بتخفيف حدة سياسة الاحتياطي الاتحادي، مما أدى إلى انخفاض حاد للدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 22.19 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ أوائل يونيو حزيران.

وزاد سعر البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1031.63 دولار، كما ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 2046.34 دولار.