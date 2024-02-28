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الذهب يسجل ارتفاعا مع ترقب بيانات اقتصادية مهمة وتصريحات بشأن الفائدة

منذ 39 دقيقة
سبائك الذهب

سبائك الذهب

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شهدت أسعار الذهب ارتفاعا اليوم الأربعاء بينما يترقب المتعاملون بيانات اقتصادية مهمة وتصريحات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع لمعرفة الموعد المتوقع لبدء خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 1428 بتوقيت جرينتش،زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2032.90 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند2043.90 دولار للأوقية.

وأظهرت بيانات اليوم الأربعاء نمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة قوية في الربع الأخير في ظل إنفاق استهلاكي قوي لكن يبدو أنه فقد بعض القوة الدافعة في أوائل العام الجديد.

وينصب تركيز المتعاملين في السوق الآن على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، المقرر صدوره غدا الخميس.

وأدت أحدث تصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات عن التضخم إلى الرهان على أن أول خفض لأسعار الفائدة سيكون في يونيو حزيران بدلا من مارس آذار.

وكانت ميشيل بومان عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي قالت أمس الثلاثاء إنها ليست في عجلة من أمرها لخفض أسعار الفائدة الأمريكية، لا سيما في ظل المخاطر الصعودية للتضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 880.55 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 2.6 بالمئة إلى 912.25 دولار للأوقية. واستقرت الفضة عند 22.43 دولار للأوقية.

    المصدر :
  • رويترز

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