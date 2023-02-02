الذهب يسجل ذروة أكثر من 9 أشهر

واصلت أسعار الذهب مكاسبها اليوم الخميس لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من تسعة أشهر بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعا، واعتبرت السوق تعليقات رئيسه جيروم باول تخفيفا.

وبحلول الساعة 0401 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1951.79 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أبريل نيسان 2022 في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 1967.40 دولار.

وأقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي على زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أمس الأربعاء بعد زيادات كبيرة على مدار عام. لكن باول حذر من مزيد من التشديد النقدي مشيرا في الوقت نفسه إلى إحراز تقدم في خفض التضخم، الذي قال إنه في مراحله الأولى.

وقال براين لان العضو المنتدب لدى جولد سيلفر سنترال في سنغافورة “مع أن باول قال إن رفع أسعار الفائدة قد يستمر، تتوقع السوق ألا يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي حادا بعد الآن، وهو ما يدعم الذهب”.

وأضاف “من الآن فصاعدا، سيركز المتعاملون على البيانات الاقتصادية وتعليقات مسؤولي الاحتياطي الاتحادي للحصول على مزيد من المؤشرات”.

ويميل الذهب إلى الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة، لأن ذلك يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

وهبط مؤشر الدولار 0.3 بالمئة. ويؤدي ضعف العملة الأمريكية لجعل السبائك المسعرة بها أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت فضية في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 24.17 دولار للأوقية، مسجلة أعلى مستوى في أسبوع.

وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1009.69 دولار بينما تراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1665.82 دولار.