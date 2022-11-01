الذهب يصعد في ظل تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار الأمريكي وعوائد السندات، على الرغم من أن الحذر ساد بين المستثمرين في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق توقعات بشأن السياسات ستصدر من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يمتد يومين ويبدأ في وقت لاحق اليوم.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1641.43 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 21 أكتوبر تشرين الأول.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1642.20 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار 0.4 بالمئة مما عزز جاذبية الذهب للمشترين خارج الولايات المتحدة، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات أيضا.

وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول إن التعليقات الصادرة في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب اجتماع مجلس الاحتياطي ربما تحدد التحرك القادم للذهب في نطاق من 25 إلى 50 دولارا للذهب.

وفي نهاية الاجتماع بشأن السياسة النقدية الذي يمتد ليومين وينتهى الأربعاء، من المتوقع أن يقرر البنك المركزي زيادة رابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس لأسعار الفائدة، كما من المتوقع أن يثور جدلا في البنك بشأن موعد التحول صوب زيادات أقل.

ونزلت أسعار الذهب نحو 12 بالمئة منذ أن تجاوزت مستوى 2000 دولار للأوقية في مارس آذار في الوقت الذي رفع فيه المركزي الأمريكي الفائدة بوتيرة سريعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 19.50 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 932.99 دولار، وزاد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1865.40 دولار.