الذهب يصعد مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، بعد بيانات أظهرت نموا أبطأ من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة أثرت سلبا على الدولار والعائد على سندات الخزانة ليتراجعا عن مستويات مرتفعة بلغاها في الآونة الأخيرة.

ويترقب المستثمرون اختبارا للتضخم هذا الأسبوع قد يؤثر على مسار رفع الفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 0130 بتوقيت جرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1942.33 دولار للأوقية (الأونصة)، أعلى بقليل عن أدنى مستوى بلغه في ثلاثة أسابيع سجله في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1977.20 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام من مستويات مرتفعة بلغها في نوفمبر تشرين الثاني بعد تقرير الوظائف الذي أصدرته وزارة العمل يوم الجمعة وكشف أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أقل من المتوقع في يوليو تموز.

وتعزز الأدلة الجديدة على أن سوق العمل تتباطأ التصور بأن أحدث رفع للفائدة في البنك المركزي الأمريكي قد يكون الأخير في دورة التشديد النقدي الحالية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.57 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 923.75 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1262.31 دولار للأوقية.