الذهب يصعد مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، مع تراجع الدولار بينما يترقب المتعاملون ارتفاعا لأسعار الفائدة متوقعا إلى حد كبير إلى جانب مؤشرات حول مسار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال اليومين المقبلين.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1961.13 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش. فيما لم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب التي استقرت عند 1962.80 دولار.

تراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في أسبوعين تقريبا مما يدعم الذهب، إذ إن نزول الدولار يجعل المعدن أرخص بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال مات سيمسون كبير محللي الأسواق في سيتي إندكس “بعد أربعة أيام من الانخفاض، أعتقد أن (الذهب) سيبقى فوق 1950 دولارا وسيسعى إلى تحقيق تصحيح سعري مدفوع بعوامل تقنية نحو ما بين 1.960 و1965 دولار اليوم. لكننا نحتاج حقا إلى اختتام اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة لرؤية تحرك معتبر”.

وسينصب تركيز السوق على تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول غدا الأربعاء ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الخميس حول توقعات السياسة النقدية لاجتماعات سبتمبر أيلول.

والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 24.52 دولار للأوقية، كما صعد البلاتين واحدا بالمئة تقريبا إلى 965.55 دولار، وزاد البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1290.63 دولار.