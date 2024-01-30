الذهب يصعد مع ترقب المستثمرين لقرار الاتحادي

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء، مدعومة بتراجع طفيف للدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة مع ترقب المستثمرين لاجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للحصول لاستقاء مؤشرات بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 2035.54 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2034.90 دولارا.

وقال هان تان كبير محللي الأسواق في مجموعة إكسينيتي “يستفيد الذهب من نزول الدولار وعوائد سندات الخزانة، حتى مع استمرار مواجهة الأسواق لاحتمالات خفض سعر الفائدة الاتحادي في مارس”.

نزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى. ووصلت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين عند 4.0360 بالمئة.

بقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

ومن المقرر أن صدور قرار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي غدا الأربعاء، وذلك بعد ميله نحو التيسير في اجتماع ديسمبر\كانون الأول. وتتوقع الأسواق إلى حد كبير أن يترك البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية الاجتماع الذي يستمر يومين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 922.10 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 984.84 دولار. وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 إلى 23.09 دولار للأوقية.