الأربعاء 8 محرم 1445 ﻫ - 26 يوليو 2023 |
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الذهب يصعد وسط حالة ترقب بشأن سعر الفائدة

منذ ساعة واحدة
الذهب مقابل الدولار

الذهب مقابل الدولار

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ارتفع الذهب لكن تحركاته ظلت داخل نطاق ضيق، الأربعاء، إذ أحجم المتعاملون عن الرهانات الكبيرة قبيل قرار السياسة لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1969.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0747 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1971 دولارا.

وقال ييب جون رونج محلل الأسواق لدى آي.جي “تتطلع الأسواق الأوسع نطاقا إلى فترة توقف كبيرة لسعر الفائدة فيما تبقى من العام، بينما يمكن أن يسير مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي في اتجاه معاكس بترك الباب مفتوحا أمام زيادة أخرى في سبتمبر أو نوفمبر”.

الذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يُدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الفضة التي سجلت 24.68 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 967.58 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1281.70 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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