الذهب يعزز مكاسبه وسط رهانات على وقف زيادات الفائدة الأمريكية

عززت أسعار الذهب مكاسبها، الخميس، بعدما أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن نهاية دورة التشديد النقدي ربما تلوح في الأفق.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.4 بالمئة إلى 1976.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0910 بتوقيت جرينتش بينما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.5 بالمئة إلى 1979.20 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مما يزيد جاذبية الذهب للمشترين بالعملات الأخرى.

ويعتقد صانعو السياسات في المركزي الأمريكي أن التغلب على التضخم ربما يتطلب زيادة واحدة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام. لكن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول قال في مؤتمر صحفي إن البنك سيتخذ الإجراءات “الكافية” لخفض التضخم إلى اثنين بالمئة وسيرفع الفائدة لمستويات أعلى لو لزم الأمر.

وسجل الذهب يوم الاثنين أعلى مستوى في عام متجاوزا 2000 دولار للأوقية مع تزايد الطلب عليه بوصفه ملاذا آمنا إثر اضطرابات القطاع المصرفي إلا أنه تخلى عن بعض مكاسبه بعد صفقة إنقاذ بنك كريدي سويس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في السوق الفورية 0.8 بالمئة إلى 22.85 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 988.23 دولار وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1464.01 دولار.