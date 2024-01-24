الذهب يعوض خسائره قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، وعوضت خسائرها المبكرة بالتزامن مع تراجع الدولار عن أعلى مستوى في ستة أسابيع وترقب المستثمرين صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2029.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 2030.50 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة بعدما سجل أعلى مستوياته منذ 13 ديسمبر كانون الأول أمس الثلاثاء، ما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.1050 بالمئة.

ويترقب المستثمرون قراءة مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة المقرر نشرها الساعة 1445 بتوقيت جرينتش، وكذلك تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع المقرر صدورها غدا الخميس، وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المنتظرة يوم الجمعة.

ويتوقع المتعاملون أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)أسعار الفائدة خمس مرات خلال 2024 بمقدار 25 نقطة أساس في المرة الواحدة، مقارنة بالتوقعات السابقة قبل أسبوعين، والتي تحدثت عن ستة تخفيضات.

ويقلل خفض الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 22.62 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 904.58 دولار، كما زاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 954.77 دولار.