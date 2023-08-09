الذهب يكافح لجذب المشترين وسط ترقب المتعاملين تقرير التضخم الأمريكي

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في ظل ترقب المستثمرين صدور بيانات رئيسية عن التضخم الأمريكي من شأنها توفير إرشاد حول موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 1757 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1915.98 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوياته منذ العاشر من يوليو تموز. كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1950.60 دولار للأوقية عند التسوية.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين، المزمع صدورها غدا الخميس، تسارع التضخم بشكل طفيف في يوليو تموز إلى معدل سنوي 3.3 بالمئة.

ويتوقع أغلب المتعاملين عدم حدوث تغير من جانب البنك المركزي الأمريكي في اجتماعه بشأن السياسة النقدية في سبتمبر أيلول. وأظهرت أداة (فيد ووتش) التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) أن ثمة فرصة نسبتها 13.5 بالمئة فقط لرفع الفائدة ربع نقطة مئوية.