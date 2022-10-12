الأربعاء 16 ربيع الأول 1444 ﻫ - 12 أكتوبر 2022 |
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الذهب يلمع مع تراجع الدولار

منذ ساعة واحدة
الذهب والدولار

الذهب والدولار

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ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، بدعم من تراجع طفيف في الدولار في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى نشر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر سبتمبر أيلول وكذلك بيانات التضخم بحثا عن مؤشرات حول مسار رفع أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1668.40 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0908 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضها لخمس جلسات متتالية

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1675.50 دولار.

وتراجع الدولار 0.1 بالمئة مقابل العملات الأخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء، تليه بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين غدا الخميس والتي من المتوقع أن تواصل ارتفاعها.

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بشكل كبير منذ مارس آذار لترويض التضخم الجامح، وهو ما أثر بالسلب أيضا على جاذبية المعدن النفيس إذ أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 19.18 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 891.64 دولار، كما صعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2153.55 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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