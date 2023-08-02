الذهب ينخفض بعد ارتفاع الدولار

انخفضت أسعار الذهب، الأربعاء، بعد ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية على أثر صدور بيانات أظهرت ارتفاع عدد الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يوليو تموز.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1935.27 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1550 بتوقيت جرينتش، بعدما ارتفع بنحو 0.6 بالمئة، في أعقاب تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الحكومة الأمريكية إلى AA+ من AAA.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 بالمئة إلى 1972.10 دولار.

وقال دانيال بافيلونيس كبير محللي السوق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز “أسعار الفائدة المرتفعة ستضغط في النهاية على الذهب. كما أننا نشهد استمرار ارتفاع الدولار… الأسعار حاليا أعلى من 1900 دولار وأقل من 2000”.

وصعد الدولار 0.4 بالمئة متخطيا أعلى مستوى بلغه قبل ثلاثة أسابيع، مما جعل الذهب أعلى تكلفة لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ العاشر من يوليو تموز.

وأظهر تقرير التوظيف الوطني لشركة (إيه.دي.بي) اليوم الأربعاء أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 324 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو عدد أكبر من زيادة 189 ألفا كان قد توقعها خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 23.71 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 1.1 بالمئة إلى 920.78 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1235.17 دولار.