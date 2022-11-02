الذهب ينخفض بعد تبدد الآمال في توقف رفع الفائدة الأمريكية

حولت أسعار الذهب إلى الانخفاض بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم الأربعاء بأن من السابق لأوانه مناقشة وقف رفع أسعار الفائدة، بعد أن قفزت أسعار المعدن النفيس بأكثر من واحد بالمئة عندما أشار البنك إلى إمكانية تقليص الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1640.05 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1945 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.02 بالمئة عند التسوية إلى 1650 دولارا قبل قرار الاحتياطي الاتحادي.

كانت الأسعار قد قفزت أكثر من واحد بالمئة بعد أن رفع البنك الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، كما كان متوقعا على نطاق واسع، لكنه أشار إلى أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض يمكن أن تكون أقل للأخذ في الاعتبار أثر “التشديد التراكمي للسياسة النقدية” من جانبه حتى الآن.

وفي وقت لاحق، حذر باول من أي تكهنات بأن البنك المركزي سيتوقف قريبا عن رفع الفائدة.

ويتأثر الذهب بشدة بأسعار الفائدة، حيث تؤدي زيادتها إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا ثابتا.

وانتعش مؤشر الدولار وعائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعد تعليقات باول.

وسيبلغ متوسط سعر الذهب 1712.50 دولار للأوقية العام المقبل، وفق استطلاع لرويترز، مرتفعا عن المستويات الحالية.

وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 19.3 دولارا للأوقية، بعد صعودها إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء.

وانخفض البلاتين بنسبة 0.7 بالمئة إلى 936.28 دولار، كما نزل البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1856.50 دولار.