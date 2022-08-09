الثلاثاء 11 محرم 1444 ﻫ - 9 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الذهب ينخفض مع تركيز المستثمرين على بيانات تضخم أمريكية

منذ 38 دقيقة
الذهب

الذهب

A A A
طباعة المقال

انخفض الذهب على نحو طفيف، الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أمريكية هذا الأسبوع قد تعطي مزيدا من الوضوح بخصوص خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم.

وبحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1785.89 دولار للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1801.90 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب أمس الاثنين صوب أعلى مستوى في شهر بلغته في الأسبوع الماضي مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد موجة صعود أعقبت تقرير وظائف أمريكي قوي يوم الجمعة.

وتترقب الأسواق تقرير أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو تموز الذي يصدر غدا الأربعاء. ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض التضخم إلى 8.7 بالمئة من 9.1 بالمئة في يونيو حزيران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 20.60 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 936.76 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 2190.13 دولار للأوقية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

اثار القصف الروسي على المدن الأوكرانية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
نداء لتوفير 4 مليارات دولار للاستجابة لأزمة أوكرانيا الإنسانية
آثار الدمار في أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
تحذير استخباراتي من ألغام روسية "عشوائية" في أوكرانيا
من مكان الاشباكات في نابلس
فيديو.. شهيدان و40 إصابة خلال العدوان الإسرائيلي على نابلس

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط
وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
موكب مولوي يتعرض لحادث سير... إليكم التفاصيل
الدولار
دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه