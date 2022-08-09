الذهب ينخفض مع تركيز المستثمرين على بيانات تضخم أمريكية

انخفض الذهب على نحو طفيف، الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أمريكية هذا الأسبوع قد تعطي مزيدا من الوضوح بخصوص خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم.

وبحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1785.89 دولار للأوقية (الأونصة)، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1801.90 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب أمس الاثنين صوب أعلى مستوى في شهر بلغته في الأسبوع الماضي مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد موجة صعود أعقبت تقرير وظائف أمريكي قوي يوم الجمعة.

وتترقب الأسواق تقرير أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يوليو تموز الذي يصدر غدا الأربعاء. ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض التضخم إلى 8.7 بالمئة من 9.1 بالمئة في يونيو حزيران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 20.60 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 936.76 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 2190.13 دولار للأوقية.